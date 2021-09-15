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Старт. Лига чемпионов УЕФА: "Черные орлы" вступают в борьбу

Сегодня стартуют матчи групп A, B, C и D первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.


Чемпион Турции "Бешикташ" начнет марафон за кубок именно сегодня. Соперником "черных орлов" в группе станет дортмундская "Боруссия".

В этом матче не примут участие 11 футболистов сборной Германии, в том числе такие известные игроки, как Роман Бюрки, Эмре Джан, Торган Азар, Марсель Шмельцер и Нико Шульц.

Наиболее ожидаемые матчи "Ливерпуль" - "Милан" в группе B и "Интер" - "Реал Мадрид" в группе D. Во встрече, которая пройдет в Ливерпуле, из-за травм не смогут сыграть нападающие обеих команд - бразилец Роберто Фирмино и швед Златан Ибрагимович.

"Интеру" не сможет помочь Кристиан Эриксен из-за проблем с сердцем после Евро-2020, а "Реалу" - такие ведущие игроки, как Гарет Бэйл, Дани Себальос, Тони Кроос и Марсело.

Лига чемпионов УЕФА

15 сентября

Группа А

23:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)

23:00 "Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция)

Группа В

23:00 "Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия)

23:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Милан"(Италия)

Группа С

20:45 "Бешикташ" (Турция) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)

23:00 "Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерленды)

Группа D

20:45 "Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Украина)

23:00 "Интер" (Италия) - "Реал" (Испания)
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