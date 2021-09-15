



Чемпион Турции "Бешикташ" начнет марафон за кубок именно сегодня. Соперником "черных орлов" в группе станет дортмундская "Боруссия".





В этом матче не примут участие 11 футболистов сборной Германии, в том числе такие известные игроки, как Роман Бюрки, Эмре Джан, Торган Азар, Марсель Шмельцер и Нико Шульц.





Наиболее ожидаемые матчи "Ливерпуль" - "Милан" в группе B и "Интер" - "Реал Мадрид" в группе D. Во встрече, которая пройдет в Ливерпуле, из-за травм не смогут сыграть нападающие обеих команд - бразилец Роберто Фирмино и швед Златан Ибрагимович.





"Интеру" не сможет помочь Кристиан Эриксен из-за проблем с сердцем после Евро-2020, а "Реалу" - такие ведущие игроки, как Гарет Бэйл, Дани Себальос, Тони Кроос и Марсело.





Лига чемпионов УЕФА





15 сентября





Группа А





23:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)





23:00 "Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция)





Группа В





23:00 "Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия)





23:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Милан"(Италия)





Группа С





20:45 "Бешикташ" (Турция) - "Боруссия Дортмунд" (Германия)





23:00 "Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерленды)





Группа D





20:45 "Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Украина)





23:00 "Интер" (Италия) - "Реал" (Испания)







