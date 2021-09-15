"Я в хорошей форме и в хорошем психологическом состоянии. Я готов играть еще много лет — не менее четырех, уверен. А там посмотрим, может, еще повысим планку.





Этим летом у меня были лучшие показатели в карьере. Если год назад мне было бы 27 лет, то сейчас мне 25-26. Моя статистика лучше, чем когда-либо.





33 года — это всего лишь число, оно не отражает, сколько мне лет на самом деле", — цитирует футболиста sport-express.ru.











