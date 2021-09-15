+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Левандовски: Возраст - это всего лишь число

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал свою нынешнюю форму.

"Я в хорошей форме и в хорошем психологическом состоянии. Я готов играть еще много лет — не менее четырех, уверен. А там посмотрим, может, еще повысим планку.

Этим летом у меня были лучшие показатели в карьере. Если год назад мне было бы 27 лет, то сейчас мне 25-26. Моя статистика лучше, чем когда-либо.

33 года — это всего лишь число, оно не отражает, сколько мне лет на самом деле", — цитирует футболиста sport-express.ru.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]