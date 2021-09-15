Аудиозапись этого разговора была опубликована в сети.





И хоть имя собеседника Баскова не называлось, интернет-пользователи достаточно легко вычислили в нем Евгения Мазуро. Евгений в беседе с Еврорадио подтвердил: неназванный “хоккейный специалист” из аудиозаписи на самом деле он.





Разговор состоялся в прошлом сентябре. Тогда Мазуро ещё исполнял обязанности директора “Локоматива”. Сейчас он находится за границей, а в Беларуси против него возбудили уголовное дело.





“Заедь, поговорим”

А в конце августа Мазуро присоединился к спортсменам, которые подписали письмо к власти с требованием остановить насилие. Вскоре ему позвонил Басков.





— Этот разговор состоялся в начале сентября 2020 года на “Минск-Арене” в кабинете Баскова. Он тогда позвонил, я как раз был в Минске. Сказал: заедь, поговорим на предмет событий, которые у нас в стране происходят.





Мы общались с ним и до этого по работе, и общались неплохо. Наверное, потому этот разговор состоялся.





Например, ещё в апреле 2020 года Басков — тогда ещё глава Федерации хоккея — предлагал награждать лучших руководителей клуба. Евгения Мазуро из оршанского “Локоматива” он называл одним из достойных кандидатов.





На аудио, опубликованном в сети, Басков раз за разом спрашивает у Мазуро, зачем тот полез в политику. Объясняет, мол, просто по-человечески хочет понять. Мазуро раз за разом объясняет: от политики он всегда был далёк, но проигнорировать события 9–11 августа не мог, “закон должен работать для всех”.





— В той Беларуси, в которой я хочу жить, никто не имеет права избивать, калечить. Я забирал людей из Жодино, подвозил воду в волонтёрские лагеря. То, что я увидел, ни один здравомыслящий человек не смог бы воспринять как норму.





В тот день, когда Мазуро разговаривал с Басковым в его кабинете, он уже предполагал, что лишится работы. Что дело дойдёт до отъезда, тоже предполагал, хоть всерьёз эту возможность тогда не рассматривал. В октябре он покинул свой пост.





— Меня ушли. Началось давление, проверки посещения рабочего места, проверка того, что я делаю на этом рабочем месте. Начали создавать откровенно сложные условия работы. Потом состоялся разговор с начальником отдела, когда мне прямым текстом сказали: работать не дадут. Я принял решение: мне не хочется трепать себе нервы, увольняюсь по соглашению сторон.





Когда я принимал решение перейти на сторону протеста, я понимал, что будет запрет на профессию, что я не смогу работать в принципе в Беларуси. Но свой выбор я сделал.





Моё окружение приняло это решение, все отреагировали адекватно. Родители волновались, они тоже понимали, что я потеряю возможность работать в Беларуси.





“Денег в хоккее давно нет, не знаю, за что ребята держатся”

На опубликованной аудиозаписи слышно, как Басков объясняет Мазуро, мол, “хоккей — это батька”.





В хоккее против действующей власти в самом деле открыто выступили всего несколько человек. Среди них, кроме самого Мазуро, был главный тренер юношеской сборной Александр Руммо.





Мазуро говорит, что идеалистом не был никогда и предполагал: многие промолчат.





— Как отреагировали коллеги и команда? Попрощались. Люди понимали, что потеряют работу, не смогут продолжать заниматься любимым делом, так что открытой поддержки не было. Я думал, что в людях больше силы — не только физической, но и духовной.





Когда мы спрашиваем у Евгения, почему немногие хоккеисты выступили против поведения действующей власти, он задаёт ответные вопросы: а почему не выступили футболисты, учителя, рабочие?





— Не каждый способен вовремя понять, что такое хорошо и что такое плохо. А многие из тех, кто понимает, боятся вытащить себя из зоны комфорта. Период созревания у всех происходит по-разному. Кто-то быстро принимает решения, у кого-то недовольство накапливается долго.





— Или просто в хоккее так много денег, что их не хочется терять?





— С каждым годом в хоккее всё меньше денег. Да, тренеры зарабатывают чуть больше, чем в среднем люди по стране. Но говорить о каких-то космических зарплатах уже давно не приходится. Уже давно есть ограничения по заработным платам игроков и тренеров.





Средняя зарплата хоккеиста в Беларуси — три тысячи рублей. А хоккей травматичный вид спорта. Когда мне говорят, что хоккеисты много зарабатывают, я говорю: выйди на лед и поймай телом шайбу. Я не знаю, за что ребята держатся. Возможно, это просто привычка.





Опубликованная в сети запись — это последний личный разговор Мазуро с Басковым. После они общались только дистанционно — в общем чате спортсменов. После этого разговора Басков удалился из чата и больше с Мазуро не разговаривал.





“В Беларуси остался сын”

В 2020 году на создателя клуба и его экс-директора завели уголовное дело. Вдруг выяснилось, что в 2018 году он заказал форму для команды по завышенной цене.





Тогда, в 2018 году, начало истории “Локомотива” совпало с визитом в Оршу Александра Лукашенко. Как позже рассказывал сам Мазуро, местные чиновники хотели, чтобы только что созданная команда выглядела не хуже, чем другие участники чемпионата. Пришлось срочно заказывать форму.





Времени проводить тендер не было, выбирали из трёх крупных поставщиков, которые продавали форму для других команд. Из этих трёх вариантов выбрали самый дешёвый. А спустя два года — уже после того, как Мазуро открыто выступил против действующей власти, — нашлась фирма, которая заявила, что могла бы тогда предоставить свои услуги дешевле.





Представитель фирмы отправился с этой информацией в ДФР. На Мазуро завели уголовное дело.





Сейчас Евгений живёт в одной из европейских стран. Говорит, что “занимается разными делами”. Ни с хоккеем, ни со спортом в целом они не связаны.





— На жизнь хватает, — говорит Евгений. — Буквально вчера записался во вторую теннисную лигу, попробую в теннис поиграть. Но это, скорее, для поддержания физической формы.





Если бы был интересный проект, которому я мог бы принести пользу, я бы с удовольствием вернулся в Беларусь. Но сейчас, к сожалению, не знаю, насколько это возможно. В Беларуси у меня остался сын, с которым я не могу видеться.





“Я своей работой горел”

Мазуро создавал “Локоматив” с нуля. Говорит, что хвастаться не любит, но признаёт: за несколько лет удалось создать крепкий клуб. Команда запускала определённые тренды, “Локомотив” одним из первых начал системную работу с болельщиками.





— Было время, когда наши игры были самыми посещаемыми, — признаёт Мазуро. — Да, я своей работой горел.





Не падать духом, пытаясь выживать в чужой стране, не имея возможности работать по специальности, не особенно просто, говорит Мазуро. За белорусским хоккеем он продолжает наблюдать со стороны, диагностирует “планомерный регресс”.





— То, что спортсмены молчат, — не значит, что они ничего не знают, что не читают комментариев о себе. А это всё сказывается на психоэмоциональном фоне. Это и приводит к поражениям от Польши.





Эмоции — не единственная проблема белорусского хоккея. Страна идёт по пути натурализации: то есть не выращивает своих спортсменов, а покупает легионеров, поясняет Мазуро.





— Путь раздачи паспортов — тупиковый путь. Таким путём идут белорусы и казахи. Никогда канадец с белорусским паспортом не будет выкладываться за Беларусь. Отсюда и результаты. Это путь в никуда.