Задержанным 18 и 19 лет. По версии следствия, в августе 2020 года они бросали камни, бутылки и стулья в милиционеров в парке «Четырех стихий» в Солигорске.





Один из них учится в Минске, другой работает сварщиком в Солигорске.





Ранее МВД писало о задержании трех футбольных фанатов в Солигорске за те же события в парке «Четырех стихий».