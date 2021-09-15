На групповом этапе предыдущей Лиги чемпионов белорусов было целых два — Лисакович и Мартынович. Сейчас их "Локо" и "Краснодар" — участники другого турнира, зато по-прежнему тут как тут киевское "Динамо". Теперь уже со Шкуриным, который, стало быть, уникум — наш единственный игрок на этой стадии розыгрыша.





Здесь надо отметить ведь еще и то, что он дебютант Лиги чемпионов. Весь его прежний еврокубковый стаж — два матча Лиги Европы, которые ЦСКА еще Виктора Гончаренко провел на стыке минувших осени и зимы. А сейчас — главный клубный турнир на планете. Впрочем, против "Бенфики" для этого счастья надо было еще сыграть. А ведь каких-то пару недель назад это было весьма сомнительно. Ведь первые четыре встречи чемпионата Украины Илья пропустил.





Но затем обстоятельства изменились настолько, что его нынешнее появление на "Олимпийском" чуть ли не напрашивалось само собой. Во-первых, после того пропуска начальной части сезона он постепенно стал игроком динамовского "старта".





Во-вторых, каждый из этих поединков прошел с голевым пасом Шкурина (к таковому, безусловно, относится и его удар головой с рикошетом от соперника, благодаря чему был положен конец разгрому "Десны"). В-третьих, доволен тем, как играет белорус, и сам именитый Мистер — рулевой киевлян Мирча Луческу.





В-четвертых, у 76-летнего румына было не так уж много альтернативных вариантов, кого отправлять на острие атаки против "Бенфики". Ведь, � �ажем, у Рамиреса только что был диагностирован коронавирус, а Супряга лишь недавно восстановился после травмы и еще далек от оптимальных кондиций. Так что для лучшего бомбардира ЧБ-2019 все счастливо сошлось одно к одному.





Как именно провел он этот матч? Вот что сказал тот же Луческу после той самой виктории над "Десной": "Чаще всего против нас команды защищаются большим количеством игроков. Шкурин — не тот, кто действует на ограниченных участках поля, ему нужен простор. А "Десна" как раз атакует, при этом оставляя свободные зоны на своей половине".

Так вот, эти свободные зоны оставляла там и "Бенфика". Она действовала с далеко отодвинутой от своих ворот линией обороны — средним блоком. И пространство за спинами чужих защитников для Ильи вроде как имелось. Но доступ к нему надежно перекрывали три центрбека гостей, как раз и заполняя эту стратегическую территорию. А "Динамо" атаковало подчеркнуто малыми силами, мячом владело нечасто и отправляло его вперед все больше дальними верховыми пасами. А Шкурину если и удавалось мяч получать, то под неустанной опекой со стороны соперников. Да и до ударной позиции еще нужно было преодолеть немалое расстояние.





Вот и выходило, что он сновал по всей ширине поля, навязывая борьбу за мяч владевшим им защитникам "Бенфики". Двух из них вы точно знаете. Бельгиец Фертонген с "Тоттенхэмом" примерял серебро Лиги чемпионов и премьер-лиги. Аргентинец Отаменди еще десять лет назад выигрывал с "Порту" Лигу Европы, а позже — и премьер-лигу с "Манчестер Сити". Зубры! А третий — 20-летний бразилец Морато (не путать с испанцем Моратой). Впрочем, Шкурину зачастую приходилось отступать за мячом ближе к центральному кругу — и там сражаться с немецким опорником гостей Вайглем.





Несмотря на такой рисунок встречи, на первую угрозу сподобились как раз таки динамовцы. Это Шапаренко на 8-й минуте бабахнул со штрафного так, что голкипер едва перевел мяч на угловой. Спустя десяток минут выпускник "Энергетика"-БГУ начал комбинацию хозяев классической для себя скидкой головой на Цыганкова. А вот завершить ее белорусу не позволил Фертонген, на миг раньше прервавший прострел слева.

А так, опасные моменты возникали чаще всего как раз у других ворот — киевских. И там — то опасной была домашняя заготовка "Бенфики" с розыгрышем штрафного. То защитник успевал заблокировать мощный удар. То Бойко удавался сэйв после выстрела Яремчука. Кстати, для наконечника гостей это тоже был необычный матч. Он заполучил отличную клубную прописку транзитом через чемпионат Бельгии, как и другой украинец — Малиновский из "Аталанты". А теперь Яремчук сражался против защитников Забарного и Миколенко — соотечественников, с которыми на летнем чемпионате Европы добрался до четвертьфинала.





Шкурину на "Олимпийском" Луческу выделил час игрового времени — и заменил на 60-й минуте на Гармаша. Тот создал связку форвардов "Динамо" уже с Буяльским, оставшимся на поле. И ярко проявил себя на последних минутах, когда команда вдруг ломанулась к чужим воротам. Сначала на 92-й пробил под перекладину. А спустя минуту вырезал удобный пас для Шапаренко. Но радость от добытой на последней минуте виктории отнял VAR — офсайд! Так и устояли нули на табло. А через две недели у Шкурина и компании выезд к "Баварии".





Отталкиваясь от первого игрового дня группового раунда Лиги чемпионов, нельзя не отметить, что куда более заметной его фигурой стал другой белорус. Это судья Алексей Кульбаков, который обслуживал матч "Севилья" — "Зальцбург". Четыре пенальти еще до перерыва — рекорд турнира! Команда из Испании при этом свою попытку реализовала (постарался Ракитич на 42-й минуте). А вот гости сразу два из трех подходов к "точке" загубили — что немец Адейеми, что хорват Сушич (после удачного удара на 21-й минуте).

Любопытно, что у этого прецедента есть забавная предыстория. Она приключилась с арбитром из Гомеля считанными днями ранее на внутренней арене. На "Тракторе" Кульбаков работал на встрече "Минска" с "Торпедо"-БелАЗом. И перед матчем одному из представителей гостей наш рефери ФИФА, у которого чувство юмора развито вполне, сказал примерно следующее: "Пенальти сегодня не будет. Даже не ждите. Вам от них все равно никакого толку — четыре промаха подряд". Но к "точке" автозаводцы все же подошли ("легитимно" или нет — другой вопрос), и Габовда был меток — ту серию неудачных жодинских пенальти прервал. И после этого Кульбакову уже никакая Лига чемпионов с ее предрассудками была не страшна.