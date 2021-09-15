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Хоронеко назвал на СТВ Герасименю "великой спортсменкой" - его поправили

Мастер спорта Беларуси международного класса по гиревому спорту, рекордсмен Вячеслав Хоронеко в эфире телеканала СТВ назвал Александру Герасименю "великой спортсменкой", и его сразу же поправили.

Речь в программе как раз шла о спортсменах, уехавших за границу после событий августа 2020 года. "А то, что они уезжают, и та же Герасименя, — говорил Хоронеко. — Да, заслуг никто не забирает, это великая спортсменка, она добилась очень многого".

"Не великая. Она даже олимпийской чемпионкой не была!" — среагировал на слова рекордсмена Сергей Канашиц из "Беларусь сегодня".

"Не великая, но многого добилась, очень хорошая спортсменка", — сказал на это Хоронеко.


Александра Герасименя — трехкратный призёр Олимпийских игр в плавании. Спортивную карьеру она закончила в 2019 году, а в прошлом году она поддержала мирные протесты в Беларуси, была вынуждена уехать за границу. 

Герасименя стала руководителем Белорусского фонда спортивной солидарности. А на родине в отношении её возбудили уголовное дело и объявили в розыск.
Источник: euroradio.fm
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