



По информации источника, переговоры стартовали. При этом какие конкретно клубы заинтересованы в специалисте, не сообщается.





Шевченко возглавил национальную команду Украины с 2016 года, сменив в должности Михаила Фоменко. Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).





Шевченко покинул пост главного тренера сборной после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.