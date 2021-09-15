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Иван Ракитич — о судействе Алексея Кульбакова в матче Лиги чемпионов: это смешно

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич высказал мнение по поводу судейства в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1).

В этой встрече белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти в первом тайме, причем три из них — в ворота хозяев. Гости смогли реализовать лишь один из трех.

- Это была очень странная игра. Когда вы получаете в свои ворота три пенальти и почти 40 минут играете вдесятером, вы должны быть довольны ничьей.

Казалось, что каждый раз, когда они приближались к нашим воротам, был пенальти. Это смешно, — цитирует Ракитича "El Partidazo de Cope".
 
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