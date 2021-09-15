В этой встрече белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти в первом тайме, причем три из них — в ворота хозяев. Гости смогли реализовать лишь один из трех.





- Это была очень странная игра. Когда вы получаете в свои ворота три пенальти и почти 40 минут играете вдесятером, вы должны быть довольны ничьей.





Казалось, что каждый раз, когда они приближались к нашим воротам, был пенальти. Это смешно, — цитирует Ракитича "El Partidazo de Cope".



