Иван Ракитич — о судействе Алексея Кульбакова в матче Лиги чемпионов: это смешно
Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич высказал мнение по поводу судейства в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1).
В этой встрече белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти в первом тайме, причем три из них — в ворота хозяев. Гости смогли реализовать лишь один из трех.
- Это была очень странная игра. Когда вы получаете в свои ворота три пенальти и почти 40 минут играете вдесятером, вы должны быть довольны ничьей.
Казалось, что каждый раз, когда они приближались к нашим воротам, был пенальти. Это смешно, — цитирует Ракитича "El Partidazo de Cope".
08:38 15/09/2021
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