







Речь в программе как раз шла о спортсменах, уехавших за границу после событий августа 2020 года. "А то, что они уезжают, и та же Герасименя, — говорил Хоронеко. — Да, заслуг никто не забирает, это великая спортсменка, она добилась очень многого".





"Не великая. Она даже олимпийской чемпионкой не была!" — среагировал на слова рекордсмена Сергей Канашиц из "Беларусь сегодня".





"Не великая, но многого добилась, очень хорошая спортсменка", — сказал на это Хоронеко.





Александра Герасименя — трехкратный призёр Олимпийских игр в плавании. Спортивную карьеру она закончила в 2019 году, а в прошлом году она поддержала мирные протесты в Беларуси, была вынуждена уехать за границу. Герасименя стала руководителем Белорусского фонда спортивной солидарности. А на родине в отношении её возбудили уголовное дело и объявили в розыск.