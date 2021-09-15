"Великий спортсмен, но не хоккеист". Александр Лукашенко рассказал о кандидатуре на пост председателя ФХБ
Александр Лукашенко рассказал, что на пост председателя Федерации хоккея Беларуси уже подобрана кандидатура. Об этом он заявил 14 сентября на встрече с Дмитрием Басковым, который назначен членом Совета Республики по президентской квоте.
"Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера вы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь", — как передает БЕЛТА, сказал глава государства.
"Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но тем не менее он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь", — добавил Александр Лукашенко.
07:49 15/09/2021
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