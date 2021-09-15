Белорусский футбольный судья назначил четыре пенальти за тайм и показал 11 желтых карточек
Белорусский арбитр Алексей Кульбаков на матче группового раунда Лиги чемпионов "Севилья" - "Ред Булл Зальцбург" в первом тайме назначил 4 пенальти.
Фото: Смартпресс
Кульбаков показал 11 желтых карточек, а форварда "Севильи" Юссефа Эн-Нессири удалил. Встреча завершилась со счетом 1:1 - один из трех ударов по пенальти "Севильи" был точен, а "Зальцбург" не упустил своего единственного шанса.
Гомельчанин Кульбаков побил рекорд турнира. Однако во втором тайме умерил пыл и не назначил пенальти за симуляцию в штрафной зоне соперника.
07:08 15/09/2021
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