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Белорусский футбольный судья назначил четыре пенальти за тайм и показал 11 желтых карточек

Белорусский арбитр Алексей Кульбаков на матче группового раунда Лиги чемпионов "Севилья" - "Ред Булл Зальцбург" в первом тайме назначил 4 пенальти.

Фото: Смартпресс

Кульбаков показал 11 желтых карточек, а форварда "Севильи" Юссефа Эн-Нессири удалил. Встреча завершилась со счетом 1:1 - один из трех ударов по пенальти "Севильи" был точен, а "Зальцбург" не упустил своего единственного шанса.

Гомельчанин Кульбаков побил рекорд турнира. Однако во втором тайме умерил пыл и не назначил пенальти за симуляцию в штрафной зоне соперника. 
Smartpress.by
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