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Кульбаков показал 11 желтых карточек, а форварда "Севильи" Юссефа Эн-Нессири удалил. Встреча завершилась со счетом 1:1 - один из трех ударов по пенальти "Севильи" был точен, а "Зальцбург" не упустил своего единственного шанса.





Гомельчанин Кульбаков побил рекорд турнира. Однако во втором тайме умерил пыл и не назначил пенальти за симуляцию в штрафной зоне соперника.