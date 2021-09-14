"Экс-хоккеисты национальной сборной Беларуси Олег Антоненко и Олег Микульчик попробуют себя в новом качестве. Специалисты стали консультантами ФХБ и Института сборных команд по индивидуальному развитию и совершенствованию хоккейных навыков игроков.





В задачи Антоненко и Микульчика будет входить помощь в подготовке резерва национальной команды, участие в тренировочном процессе сборных U16, U17, U18 и U20, индивидуальная работа со спортсменами, консультации тренеров и контроль за соблюдением принятой программы подготовки хоккеистов в Институте сборных команд. Каждому из коучей доверено профильное направление: Олег Антоненко сконцентрируется на работе с нападающими, Олег Микульчик примет работу с защитниками.





Помимо богатой игровой карьеры, у обоих специалистов уже есть и тренерский опыт. С 2014 по 2017 годы Олег Антоненко входил в тренерский штаб национальной сборной, в сезоне-2017/18 ассистировал Владимиру Цыплакову в солигорском "Шахтере".





Олег Микульчик ранее работал с молодежной (2006-2008, 2010/11) и национальной (2013/14) сборной Беларуси, клубом МХЛ "Минские зубры" (2010/11), ташкентским "Хумо" в ВХЛ (2019/20), рядом клубов КХЛ ("Динамо-Минск" — 2013/14, "Нефтехимик" — 2015/16, "Автомобилист" - 2016-2018), командами белорусского и украинского чемпионатов", сообщается на официальном сайте ФХБ.











