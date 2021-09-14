В нее попали трое беларуских футболистов: Макс Эбонг ("Астана"), Валерий Каршакевич ("Кызыл-Жар") и Евгений Шикавка.





Кроме того, в состав команды попали хорошо знакомые беларуским болельщикам игроки: Чиди Очучукву ("Ордабасы") и Лука Шимунович ("Астана").





Добавим, что возглавил команду беларуский наставник "Ордабасы" Александр Седнев.