Седнев возглавил символическую сборную тура КПЛ - в нее вошли трое белорусов
Интернет-портал Sports.kz предложил собственный вариант символической сборной 20-го тура чемпионата Казахстана.
В нее попали трое беларуских футболистов: Макс Эбонг ("Астана"), Валерий Каршакевич ("Кызыл-Жар") и Евгений Шикавка.
Кроме того, в состав команды попали хорошо знакомые беларуским болельщикам игроки: Чиди Очучукву ("Ордабасы") и Лука Шимунович ("Астана").
Добавим, что возглавил команду беларуский наставник "Ордабасы" Александр Седнев.
Источник: football.by
18:28 14/09/2021
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