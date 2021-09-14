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Седнев возглавил символическую сборную тура КПЛ - в нее вошли трое белорусов

Интернет-портал Sports.kz предложил собственный вариант символической сборной 20-го тура чемпионата Казахстана.

 
В нее попали трое беларуских футболистов: Макс Эбонг ("Астана"), Валерий Каршакевич ("Кызыл-Жар") и Евгений Шикавка.

Кроме того, в состав команды попали хорошо знакомые беларуским болельщикам игроки: Чиди Очучукву ("Ордабасы") и Лука Шимунович ("Астана").

Добавим, что возглавил команду беларуский наставник "Ордабасы" Александр Седнев.
Источник: football.by
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