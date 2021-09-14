+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Интеграция Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Пеле покинет отделение интенсивной терапии через один-два дня

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле чувствует себя хорошо после операции и через некоторое время сможет вернуться из больницы домой.

       
Отделение интенсивной терапии спортсмен сможет покинуть уже через один-два дня. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила дочь экс-футболиста Кели Насименту.

«Он чувствует себя хорошо после операции, ему не больно и он в хорошем настроении (раздражен тем, что может есть только желе, но он будет превозмогать!). Через день или два его переведут в обычную палату, а затем он отправится домой»,— написала она.



80-летнего Пеле госпитализировали в частную клинику в Сан-Паулу для проведения планового обследования около двух недель назад. 6 сентября он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Бразильцу удалили опухоль, обнаруженную во время обследования.

Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962 и 1970 годы). В сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Всего за карьеру он забил 1279 голов, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Играл за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».
Источник: kommersant.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]