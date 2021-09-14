Отделение интенсивной терапии спортсмен сможет покинуть уже через один-два дня. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила дочь экс-футболиста Кели Насименту.





«Он чувствует себя хорошо после операции, ему не больно и он в хорошем настроении (раздражен тем, что может есть только желе, но он будет превозмогать!). Через день или два его переведут в обычную палату, а затем он отправится домой»,— написала она.













80-летнего Пеле госпитализировали в частную клинику в Сан-Паулу для проведения планового обследования около двух недель назад. 6 сентября он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Бразильцу удалили опухоль, обнаруженную во время обследования.





Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962 и 1970 годы). В сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Всего за карьеру он забил 1279 голов, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Играл за бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».