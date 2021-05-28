Байдарочники Пищик и Жулего дисквалифицированы за мельдоний
Белорусские гребцы на байдарках и каноэ Пищик и Жулего дисквалифицированы на два года за мельдоний
Белорусские байдарочники Данила Пищик (2003) и Никита Жулего (2005) дисквалифицированы на два года.
В допинг-пробах спортсменов было обнаружено запрещенное вещество мельдоний.
Гребцы отстранены от соревнований с 30.06.2021 по 29.06.2023, все результаты 25-28.05.2021 аннулированы, сообщает сайт НАДА.
Источник: pressball.by
18:05 14/09/2021
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