Белорусские байдарочники Данила Пищик (2003) и Никита Жулего (2005) дисквалифицированы на два года.





В допинг-пробах спортсменов было обнаружено запрещенное вещество мельдоний.





Гребцы отстранены от соревнований с 30.06.2021 по 29.06.2023, все результаты 25-28.05.2021 аннулированы, сообщает сайт НАДА.







