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Байдарочники Пищик и Жулего дисквалифицированы за мельдоний

Белорусские гребцы на байдарках и каноэ Пищик и Жулего дисквалифицированы на два года за мельдоний

Белорусские байдарочники Данила Пищик (2003) и Никита Жулего (2005) дисквалифицированы на два года.

В допинг-пробах спортсменов было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. 

Гребцы отстранены от соревнований с 30.06.2021 по 29.06.2023, все результаты 25-28.05.2021 аннулированы, сообщает сайт НАДА.
Источник: pressball.by
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