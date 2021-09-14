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Владимир Базанов: Не профукали, у нас еще есть шанс

"Сборная уже не 8:0 проиграла, как было, а проиграла 1:0, и то могли вничью сыграть"

Владимир Базанов: Не профукали, у нас еще есть шанс
Председатель АБФФ Владимир Базанов прокомментировал выступление сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2022, рассказал о факторах, мешающих команде, а также высказался о болельщиках сборной. 
 
- Мы профукали или не профукали квалификацию?
- Не профукали, у нас еще есть шанс. Ведь семь очков у Уэльса, семь очков у чехов, у нас три очка. Эти три матча будут решающими для всех команд. Естественно, что Бельгия оторвалась от всех, а для остальных мы должны бороться.

Мы обновили сборную на 95 %. У нас была самая старая сборная два с половиной года назад. Средний возраст был 29,6 лет. Сейчас у нас сборная 25,8. Как вы говорите, 8:0 – это тоже осадок для тренеров, поэтому на 95 % сборная обновлена. Она уже не 8:0 проиграла, как было, а проиграла 1:0, и то могли вничью сыграть.

Болельщики немного неправильно воспринимают. Болельщик должен любить свою команду. Даже команды, которые проигрывают, взять ту же Эстонию, но как болеют за эту команду. А у нас все наоборот. Как бы ни играл, все равно все плохо.

Когда начинали с чехами играть, было видно, что какая-то боязнь пошла, а потом, когда они вроде вкатились, понятно, что бояться нечего. Уже игра с Уэльсом показала однозначно, что они не стали бояться, а с первой минуты стали атаковать.

- Может, сделать больше матчевых встреч?
- Должна быть система подготовки, недельный цикл. Он должен играть, готовиться сколько-то тренировок – одну-три и так далее. Но ведь сам футболист чувствует, что ему чего-то не хватает, он дополнительно занимается. Самосознание должно быть.

- Вкладываются деньги в каждого, они же не нищенствуют?
- Естественно, поймите правильно, тренера сборной не готовят этих игроков, как и президент сказал, что каждый клуб обязан готовить два-три хороших игрока. Вопрос легионера, пусть все не обижаются, но когда я принял Федерацию, сколько было легионеров, как можно было отобрать какого-то хорошего игрока? Приведу пример "Гомеля" даже, в 2019-м он вылетает из Высшей лиги, у него 10 иностранцев и один Антон Шрамченко, который сейчас в ФК "Минск" играет. Сейчас ФК "Гомель" у него, наоборот, почти все белорусы. Команда занимает пятое место, все гранды боятся его. Вот результат. И мы планируем, что со следующего года на поле будет уже семь с белорусским паспортом, и один из них будет старше 2000 года рождения. Молодежка. Когда играли с Португалией – 7:0, сейчас они 1:0 проиграли. Тогда у нас было только четыре человека, футболисты, они числились в Высшей лиге, а сейчас им дается такое право. Конечно, провалили две игры, думаю, они сделают вывод. У них достаточно игр, чтобы они все-таки отобрались. Мы идем вперед. Конечно, есть нам над чем работать. Мы видим, над чем работать.

- Над чем?
- Мы двигаемся в направлении развития детско-юношеского футбола. Мы с 2006 года работаем по одной программе, непонятно, кто разработал. В детско-юношеской футбольной школе занимается по программе "Милана", кто-то "Челси", кто-то "Арсенала". Мы два года назад обратились в Российской футбольный союз, они разработали с Германским футбольным союзом программы от 6 до 9, с 10 до 14, с 15 до 17 лет. Мы их адаптировали, разработали только лишь дополнительно программу почасовую. И свое внесли. Только на этом сэкономили миллион белорусских рублей. В августе провели со всеми регионами обучающий семинар, были все представители 122 детско-юношеских школ. У нас занимается 23 380 человек.

- Представьте, столько хотят, где эти звезды?
- Звезды будут. Самое главное – это тренер. Именно тот, который занимается с детьми. В течение года мы будем проверять и смотреть.

- Этого сезона?
- 2021-2022 год. Где-то в середине 2022 года определим 35 лучших тренеров, которые внедрили эти программы. Мы определим от 1 000 до 3 000 рублей белорусских, будет поощрение, то есть по пять человек с каждого региона. Помимо подготовки тренеров, программ, мы ставим такую же задачу по развитию инфраструктуры. Сейчас у нас всего 136 полей 20х40. Два года назад уже в Молдове было 500. В Украине 1 000. Даже по этим площадкам насколько мы отстаем. Поэтому мы переформатировали и сделали Вторую лигу по-другому. Мы взяли 86 команд, чтобы нам разобраться и посмотреть, как обстоят дела в регионах. Там, где надо, мы в тех же районах будем помогать, строить искусственные большие полноразмерные поля 105х68.

- В какие сроки вы предполагаете получить этот желаемый результат?
- Я думаю, лет через 6-8, раньше не будет.
football.by
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