Белоруска стала шестикратной чемпионкой мира по скоростной радиотелеграфии
Входящая в состав белорусской команды военнослужащая 62-го центрального узла связи Ирина Чуйкевич стала шестикратной чемпионкой мира по скоростной радиотелеграфии.
Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал Минобороны.
Участниками чемпионата и первенства мира по скоростной радиотелеграфии в Черногории стали представители более 20 стран. Старший лейтенант белорусской армии И. Чуйкевич подтвердила звание действующей рекордсменки. В этом году она принесла в копилку сборной Беларуси три золотые медали.
Скоростная радиотелеграфия является дисциплиной радиоспорта. В ее основе лежат прием и передача сообщений кодом Морзе.
10:14 14/09/2021
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