Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал Минобороны.





Участниками чемпионата и первенства мира по скоростной радиотелеграфии в Черногории стали представители более 20 стран. Старший лейтенант белорусской армии И. Чуйкевич подтвердила звание действующей рекордсменки. В этом году она принесла в копилку сборной Беларуси три золотые медали.





Скоростная радиотелеграфия является дисциплиной радиоспорта. В ее основе лежат прием и передача сообщений кодом Морзе.



