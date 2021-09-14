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Мирча Луческу: "Я доволен тем, как Шкурин играет, как он работает, доволен его динамикой"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу на пресс-конференции перед матчем с "Бенфикой" в Лиге чемпионов ответил на вопрос о том, как проходит адаптация в команде белорусского нападающего Ильи Шкурина.



 
"У всех процесс адаптации проходит по-своему. Шкурину тоже нужно время, но я доволен тем, как он играет, как он работает, доволен его динамикой", - сказал Луческу.

Напомним, что после президентских выборов игрок отказался выступать за сборную Беларуси.
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