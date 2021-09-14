







"У всех процесс адаптации проходит по-своему. Шкурину тоже нужно время, но я доволен тем, как он играет, как он работает, доволен его динамикой", - сказал Луческу.

Напомним, что после президентских выборов игрок отказался выступать за сборную Беларуси.