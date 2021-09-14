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Спортивные агентства из России и Украины вошли в топ-15 самых активных

По результатам летнего трансферного окна украинское агентство Prosport и российское Pavel Andreev Agency попали в рейтинг 15 самых активных. Они заняли шестое и 14-е место. Об этом сообщает РБК.

 Самое успешное агентство за лето — ICM Stellar Sports. Одним из его основателей является Джонатан Барнетт, самый влиятельный спортивный агент в мире в 2019 году по версии Forbes. С 1 июля по 6 сентября агентство оформило 235 переходов и 13 переподписаний контрактов. ICM работает с такими футболистами, как Мейсон Маунт («Челси»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), а также Гжегож Крыховяк («Краснодар»).

Агентство Prostar украинского владельца Вадима Шаблия заняло шестое место. Prostar занимается карьерами Руслана Малиновского («Аталанта»), Виталия Миколенко и Николая Шапаренко — киевское «Динамо», Ярослава Ракицкого («Зенит)», Алана Дзагоева (ЦСКА).

Российская компания Pavel Andreev Football Agency расположилась на 14-м месте. Среди клиентов Роман Зобнин, Александр Максименко и Александр Соболев — «Спартак», Арсен Захарян и Роман Евгеньев — «Динамо».

Ранее спортивный агент Алексей Сафонов рассказал о реальности возвращения нидерландского полузащитника Квинси Промеса в футбольный клуб «Спартак». Он сообщил, что Промес не сможет играть в Нидерландах, если там возбудят уголовное дело.
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