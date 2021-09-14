







Собака и гепард: на фото показана скоростная гонка между собаками и гепардом, чтобы выяснить, кто из них быстрее всех.





Все были удивлены, что гепард не сдвинулся со своего места, поэтому они спросили координатора гонки, что случилось.





Его ответ был следующим: "Иногда пытаться доказать, что ты лучший — оскорбление. Нам не нужно опускаться до уровня других, чтобы они поняли, что мы самые сильные. Тщательно подумайте и сэкономьте силы на то, чего вы заслуживаете. Гепард использует свою скорость только для охоты, а не для того, чтобы показать собакам, что он самый быстрый и сильный".





Не тратьте время на то, чтобы доказывать свою ценность, — написал Ибрагимович в своем "инстаграме".



