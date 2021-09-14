







«Чтобы выигрывать матчи, нужна психология победителей. Мы должны не только не бояться обороняться, но и не бояться атаковать. Я не психолог, но, как игрок, чувствую, что этот барьер сейчас присутствует. Это главный аспект, который сейчас мешает добиваться положительного результата. Со стороны людей идет очень большое давление, игроки это чувствуют», — сказал Рахманов в эфире программы Ясно о футболе.





В таблице группы Е квалификации на чемпионат мира-2022 белорусы занимают четвертое место, имея в активе три балла.





8 октября национальная команда сыграет против Эстонии на выезде, а спустя три дня сразится с Чехией.