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Рахманов о поражениях сборной: «Со стороны людей идет очень большое давление, игроки это чувствуют»

Защитник сборной Беларуси Артем Рахманов поделился мнением о последних результатах национальной команды. Напомним, в сентябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2022 белорусы уступили Чехии (0:1), Уэльсу (2:3) и Бельгии (0:1).



«Чтобы выигрывать матчи, нужна психология победителей. Мы должны не только не бояться обороняться, но и не бояться атаковать. Я не психолог, но, как игрок, чувствую, что этот барьер сейчас присутствует. Это главный аспект, который сейчас мешает добиваться положительного результата. Со стороны людей идет очень большое давление, игроки это чувствуют», — сказал Рахманов в эфире программы Ясно о футболе.

В таблице группы Е квалификации на чемпионат мира-2022 белорусы занимают четвертое место, имея в активе три балла.

8 октября национальная команда сыграет против Эстонии на выезде, а спустя три дня сразится с Чехией.
Sportarena.by
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