Рахманов о поражениях сборной: «Со стороны людей идет очень большое давление, игроки это чувствуют»
Защитник сборной Беларуси Артем Рахманов поделился мнением о последних результатах национальной команды. Напомним, в сентябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2022 белорусы уступили Чехии (0:1), Уэльсу (2:3) и Бельгии (0:1).
«Чтобы выигрывать матчи, нужна психология победителей. Мы должны не только не бояться обороняться, но и не бояться атаковать. Я не психолог, но, как игрок, чувствую, что этот барьер сейчас присутствует. Это главный аспект, который сейчас мешает добиваться положительного результата. Со стороны людей идет очень большое давление, игроки это чувствуют», — сказал Рахманов в эфире программы Ясно о футболе.
В таблице группы Е квалификации на чемпионат мира-2022 белорусы занимают четвертое место, имея в активе три балла.
8 октября национальная команда сыграет против Эстонии на выезде, а спустя три дня сразится с Чехией.
07:55 14/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение