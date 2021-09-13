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Зеленский: Я считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр

Реализовать идею о проведении Олимпийских игр в Украине будет сложно, но нужно пробовать, заявил во время праздничного мероприятия по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета президент Украины Владимир Зеленский.

Празднование прошло в Национальном дворце искусств "Украина" при поддержке группы "Метинвест", сообщает УНИАН.

"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале, – это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр. Тяжелоатлеты говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся, – сказал Зеленский. – Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета – это украинец Алексей Бутовский из Полтавской области. Стоит ставить себе такую цель и идти к ней".


Президент сообщил также, что намерен обсудить с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом шаги, которые нужно сделать Украине для проведения Олимпийских игр, пишет gordonua.com
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