Празднование прошло в Национальном дворце искусств "Украина" при поддержке группы "Метинвест", сообщает УНИАН.





"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале, – это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр. Тяжелоатлеты говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся, – сказал Зеленский. – Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета – это украинец Алексей Бутовский из Полтавской области. Стоит ставить себе такую цель и идти к ней".







