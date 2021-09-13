Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Фото БелТА





В активе белоруски после выхода из US Open на стадии полуфинала 7 720 очков. Еще одна белоруска Виктория Азаренко разместилась на 32-м месте рейтинга — у нее 1 990 очков, Александра Саснович — 111-я (740 баллов), Ольга Говорцова — 134-я (564).





Лучшая теннисистка мира по-прежнему австралийка Эшли Барти — она набрала 10 075 очков. Третью позицию рейтинга занимает Каролина Плишкова из Чехии (5 315).



