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Соболенко не первая. Белоруска сохранила вторую строчку в мировом рейтинге теннисисток

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после завершения открытого чемпионата США.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Фото БелТА

В активе белоруски после выхода из US Open на стадии полуфинала 7 720 очков. Еще одна белоруска Виктория Азаренко разместилась на 32-м месте рейтинга — у нее 1 990 очков, Александра Саснович — 111-я (740 баллов), Ольга Говорцова — 134-я (564).

Лучшая теннисистка мира по-прежнему австралийка Эшли Барти — она набрала 10 075 очков. Третью позицию рейтинга занимает Каролина Плишкова из Чехии (5 315).
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