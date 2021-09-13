Почти все подсудимые признали вину в инкриминируемом им преступлении, предает корреспондент “Ъ” из зала суда.





Речь идет об уголовном деле, в основу которого лег футбольный матч между клубами «Чайка» и «Черноморец» в рамках 27-го тура «Олимп — первенства профессиональной футбольной лиги» сезона-2018/19 зоны «Юг». По версии МВД, накануне матча исполнительный директор «Чайки» Олег Баян предложил главному тренеру команды «Черноморец» Хазрету Дышекову обеспечить проигрыш команды из Новороссийска за вознаграждение на сумму не менее 500 тыс. руб.





Тренер согласился и убедил шестерых игроков своей команды — полузащитников Алексея Кузнецова и Станислава Резникова, защитников Анатолия Пуляева, Даниила Лезгинцева и Ивана Юдина, а также вратаря Максима Швагирева — отказаться от конкуренции. Как полагает следствие, обвиняемые совершили ряд согласованных умышленных действий по уклонению от честной спортивной борьбы в виде имитации оборонительных действий. В результате 13 мая «Чайка» выиграла у «Черноморца» со счетом 3:1.





Перед началом судебного следствия по делу защитники всех футболистов выступили против присутствия СМИ в зале суда. Адвокаты просили закрыть процесс из-за того, что признательные показания подсудимых из-за массового освещения журналистами могут повлиять на их жизнь. Суд делать этого не стал.





После оглашения обвинительного заключения подсудимые высказались о своем отношении к версии следствия. Все, кроме Максима Швагирева, признали вину в полном объеме. Подсудимые согласились выступить с показаниями в конце судебного следствия. После этого началось оглашение материалов уголовного дела.



