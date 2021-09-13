



В Совет входит 21 человек. Место Баскова занял генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск» Сергей Сушко. На пост главы Совета переизбран Геннадий Тимченко, сообщает reform.by





Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) на пять лет дисквалифицировала председателя Беларусской федерации хоккея Дмитрия Баскова. Он отстранен от всех национальных и международных хоккейных мероприятий с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года. Такое решение принял независимый дисциплинарный совет IIHF после десяти месяцев расследования, по итогам которого было установлено, что Басков нарушил Кодекс поведения.





Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея начала расследование в отношении Баскова в связи с возможным его присутствием на «площади Перемен» в вечер, когда неизвестные избили и погрузили Романа Бондаренко в микроавтобус. Бондаренко с тяжелой ЧМТ скончался на следующий день. Беларусский фонд спортивной солидарности добивался пожизненного отстранения Баскова от хоккейных мероприятий.





О своем уходе с поста главы федерации Басков объявил 10 сентября.