Джокович сохранил первое место мирового рейтинга даже после проигрыша на US Open
Серб Новак Джокович сохранил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после проигрыша в финале US Open россиянину Даниилу Медведеву. У Джоковича сейчас 12 133 очка.
Медведев в свою очередь остался на второй позиции рейтинга. В ночь на понедельник он выиграл у Джоковича в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4) и набрал 2000 рейтинговых очков. Теперь у него 10 780 баллов.
Третье место занимает греческий теннисист Стефанос Циципас (8 350), четвертое - представитель Германии Александр Зверев (7 760).
Лучший из белорусских теннисистов - Илья Ивашко находится сейчас на 53-й позиции в рейтинге (1 305).
Егор Герасимов потерял 8 позиций, опустившись на 90-е место, сообщает interfax.by
12:08 13/09/2021
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