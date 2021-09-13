Медведев в свою очередь остался на второй позиции рейтинга. В ночь на понедельник он выиграл у Джоковича в финале US Open (6:4, 6:4, 6:4) и набрал 2000 рейтинговых очков. Теперь у него 10 780 баллов.





Третье место занимает греческий теннисист Стефанос Циципас (8 350), четвертое - представитель Германии Александр Зверев (7 760).





Лучший из белорусских теннисистов - Илья Ивашко находится сейчас на 53-й позиции в рейтинге (1 305).





Егор Герасимов потерял 8 позиций, опустившись на 90-е место, сообщает interfax.by



