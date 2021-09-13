Фото РИА Новости





"Нас не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке... не на видном месте", — сказала теннисистка.





Сигнализация в доме не сработала, передает "Коммерсант".





Елена Веснина не убрала медали в сейф, потому что "показывала их детям в теннисном клубе".





"В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы", — добавила она.





Елена Веснина — чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призерка Олимпиады в Токио в миксте. На ее счету победы в трех турнирах Большого шлема в парном разряде, одном турнире в миксте, а также Итоговом турнире ВТА в парном разряде.