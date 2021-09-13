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У российской чемпионки украли олимпийские медали

Из дома олимпийской чемпионки, теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли медали и драгоценности. Преступник перелез через забор и взломал дом "средь бела дня", рассказала спортсменка. Кража произошла, когда Елена Веснина вместе с мужем уехала на ужин.

Фото РИА Новости

"Нас не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке... не на видном месте", — сказала теннисистка.

Сигнализация в доме не сработала, передает "Коммерсант".

Елена Веснина не убрала медали в сейф, потому что "показывала их детям в теннисном клубе".

"В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы", — добавила она.

Елена Веснина — чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призерка Олимпиады в Токио в миксте. На ее счету победы в трех турнирах Большого шлема в парном разряде, одном турнире в миксте, а также Итоговом турнире ВТА в парном разряде.
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