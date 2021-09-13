



- Рады победе. Соперник в последнее время неплохую игру показывает. Здесь уехали в неполном объеме очков "Шахтер" и "Рух". Ребята молодцы, были заряжены на победу. Достаточно качественно играли.





- Готова ли команда к ближайшим матчам с "Шахтером" и "Рухом"?





- У нас такая ситуация, что от матча к матчу. Надо проанализировать какие есть повреждения. Многие ребята не в лучших кондициях. Была боязнь получить карточки. Карасев выпал у нас. Один из лидеров. При такой не самой большой обойме. Будем как-то в тактическом плане решать.





- Что за травма у Максима Володько?





- В Сморгони нету МРТ в раздевалке. Тяжело что-то сказать. Есть опухоль. Довольно серьезная. Не лучший его год в карьере. Очень много травм не простых получает. Посмеялись в раздевалке, что больше получает, чем Азар за проведенную минуту. Обидно конечно, жалко. В Батуми оступился, здесь оступился. Два разных голеностопа. К сожалению, он опять нам не помощник. Это большая сложность.