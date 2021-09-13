+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Виталий Жуковский: Многие ребята не в лучших кондициях

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский после победы над "Сморгонью" (3:1) в матче 22-го тура высшей лиги.


- Рады победе. Соперник в последнее время неплохую игру показывает. Здесь уехали в неполном объеме очков "Шахтер" и "Рух". Ребята молодцы, были заряжены на победу. Достаточно качественно играли.

- Готова ли команда к ближайшим матчам с "Шахтером" и "Рухом"?

- У нас такая ситуация, что от матча к матчу. Надо проанализировать какие есть повреждения. Многие ребята не в лучших кондициях. Была боязнь получить карточки. Карасев выпал у нас. Один из лидеров. При такой не самой большой обойме. Будем как-то в тактическом плане решать.

- Что за травма у Максима Володько?

- В Сморгони нету МРТ в раздевалке. Тяжело что-то сказать. Есть опухоль. Довольно серьезная. Не лучший его год в карьере. Очень много травм не простых получает. Посмеялись в раздевалке, что больше получает, чем Азар за проведенную минуту. Обидно конечно, жалко. В Батуми оступился, здесь оступился. Два разных голеностопа. К сожалению, он опять нам не помощник. Это большая сложность.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]