Радукану о том, как ее жизнь изменится после победы на US Open: «Сейчас меня ничего не волнует. Просто люблю жизнь»
18-летняя британка Эмма Радукану ответила на вопрос, как ее жизнь изменится после победы на US Open.
«Я об этом не думала, если честно. После матча просто приняла душ, все как обычно. Даже не думаю, когда домой поеду. Я не знаю, когда домой поеду. Понятия не имею, что буду делать в воскресенье. Просто наслаждаюсь моментом, стараюсь его максимально прочувствовать.
Думаю, сейчас нужно отключить все мысли о будущем, планах, расписании. Сейчас меня ничего не волнует. Просто люблю жизнь (улыбается).
Я не испытываю никакого давления. Мне всего 18 лет. Я беззаботно встречаю все, что встает на моем пути. Именно с таким настроем я играла все матчи в Штатах. Это принесло мне трофей, и я не думаю, что нужно что-то менять».
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17:50 12/09/2021
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