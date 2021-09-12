











«Я об этом не думала, если честно. После матча просто приняла душ, все как обычно. Даже не думаю, когда домой поеду. Я не знаю, когда домой поеду. Понятия не имею, что буду делать в воскресенье. Просто наслаждаюсь моментом, стараюсь его максимально прочувствовать.





Думаю, сейчас нужно отключить все мысли о будущем, планах, расписании. Сейчас меня ничего не волнует. Просто люблю жизнь (улыбается).





Я не испытываю никакого давления. Мне всего 18 лет. Я беззаботно встречаю все, что встает на моем пути. Именно с таким настроем я играла все матчи в Штатах. Это принесло мне трофей, и я не думаю, что нужно что-то менять».





Чемпионка-сенсация US Open – 18-летняя Радукану. Она любит мотоциклы, только окончила школу и уже снялась для Vogue





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