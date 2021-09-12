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Украина рассматривает возможность проведения Олимпийских игр

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в Киев впервые прибыл президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Один из вопросов повестки дня — возможность проведения в Украине Олимпийских игр. Об этом Зеленский рассказал на совместном брифинге с Бахом во время посещения урбан-парка на ВДНХ, сообщает «Интефакс-Украина».

«Часть нашего разговора сегодня будет касаться будущего Украины, сколько всего нужно сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет принимать Олимпийские игры. Хочется, чтобы мы были такой страной», — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что в 2013 году на пост президента МОК баллотировался украинец Сергей Бубка, но проиграл немцу Томасу Баху, пишет thinktanks.by
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