Один из вопросов повестки дня — возможность проведения в Украине Олимпийских игр. Об этом Зеленский рассказал на совместном брифинге с Бахом во время посещения урбан-парка на ВДНХ, сообщает «Интефакс-Украина».





«Часть нашего разговора сегодня будет касаться будущего Украины, сколько всего нужно сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет принимать Олимпийские игры. Хочется, чтобы мы были такой страной», — сказал Зеленский.





Стоит отметить, что в 2013 году на пост президента МОК баллотировался украинец Сергей Бубка, но проиграл немцу Томасу Баху, пишет thinktanks.by



