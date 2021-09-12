+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Трамп опробовал свои силы в качестве спортивного комментатора

Бывший президент Дональд Трамп опробовал себя в роли спортивного комментатора в серии боксерских поединков, главным из которых стал бой американца Эвандера Холифилда и бразильца Витора Белфорта.

 Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп во время турнира сделал пару замечаний по поводу боев и уровня спортсменов. На мероприятии также присутствовал его сын Дональд Трамп-младший.

Помимо этого, экс-глава государства, вспоминая о знаменитых боях прошлого, отметил российского боксера Сергея Ковалева. «А что случилось с тем бойцом, с которым он дрался, с русским бойцом, которого я считал фантастическим?», — спросил он у своих соведущих. Трамп подчеркнул, что Ковалев был выдающимся боксером.

Ранее Трамп рассказал, что если бы у него была такая возможность, то он хотел бы побоксировать с нынешним лидером страны Джо Байденом. В ответ на вопрос о том, с кем бывший президент хотел бы выйти на ринг, политик ответил: «Точно не с профессиональным боксером, это было бы очень опасно». Вместо этого политик выбрал в соперники Байдена. «Я думаю, этот бой на ринге был бы очень быстрым... Думаю, Байден сдался бы в течение первых пары секунд», — заявил он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]