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Фотофакт: Посмотрите, как сегодня проходит Минский полумарафон. Без масок

В 9 утра стартовали те, кто выбрал дистанцию 10 и 21 км. Те, кто побежит 5,5 км, стартуют в 11.00

Фото: Святослав Зоркий

В Минске проходит традиционный сентябрьский полумарафон. Попасть на забег мог любой желающий: и профессиональные бегуны, и любители. Каждый выбирает комфортную для себя дистанцию: 5, 10 или 21 километр. В 9 утра стартовали те, кто выбрал дистанцию в 10 и 21 километр. Те, кто бежит 5,5 км, стартуют в 11 часов. Обычно участников, которые выбирают самую маленькую дистанцию, больше всего. В этом году Полумарафон отличается от предыдущих лет из-за эпидемиологической ситуации. Организаторы говорили, что на старт бегуны должны выйти в масках, но после могут снять их.
kp.by
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