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Беларусь завоевала 69 медалей на первых Играх стран СНГ - 5-е место в медальном зачете

В неофициальном медальном зачете страна расположилась на пятом месте итоговой таблицы. Больше всех наград завоевали российские спортсмены.

Беларусь завоевала 69 медалей на первых Играх стран СНГ - 5-е место в медальном зачете
Источник фото: business-gazeta.ru
 Сборная Беларуси завоевала 69 медалей на завершившихся в Казани первых Играх стран СНГ, передает корреспондент Sputnik. В копилке белорусской команды 8 золотых, 32 серебряные, 29 бронзовых наград.

В неофициальном медальном зачете Беларусь расположилась на пятой строчке итоговой таблицы. На первом месте – сборная России, у спортсменов которой 215 медалей (114, 42, 59). Вторую позицию заняла команда Узбекистана (23-32-36), третью - спортсмены из Казахстана (18-35-53). На четвертом месте - сборная Азербайджана (15, 16, 29).

Закрывая Игры, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов поблагодарил организаторов за прекрасно проведенное мероприятие, гостеприимство и самоотдачу.
"Мы сегодня Играм не говорим "прощай", мы говорим Играм "до свидания". Мы скоро встретимся как старые добрые друзья”, - сказал Анфимов.

Первые игры СНГ

Игры прошли в Казани с 4 по 11 сентября. В них участвовало около 1100 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран СНГ.
Идею проведения Игр стран СНГ выдвинула Российская Федерация. Предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.

Как указано на официальном сайте Игр, они проводятся "в целях укрепления традиционно сложившихся дружественных связей между народами и практической реализации соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран Содружества Независимых Государств".
Первоначально планировалось, что состязания будут приурочены к 100-летию Татарстана и пройдут в августе 2020 года. Затем их перенесли на сентябрь.
Предполагалось, что Игры станут первым крупным международным спортивным мероприятием после пандемии коронавируса. Однако победить COVID-19 в 2020 году не получилось – Игры СНГ отложили на 2021-й.
В программу Игр вошли состязания по 16 видам спорта. Разыграно 181 комплект наград. На соревнованиях было задействованы более 400 судей, а также более 1000 волонтеров.
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