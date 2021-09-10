В ходе пресс-конференции спортивный директор "Сан-Паулу" Карлуш Бельмонте подтвердил, что Алвес не вернулся в расположение клуба и на намерен играть за команду. Представители самого титулованного футболиста в мире уведомили об этом руководство.





Бельмонте заявил, что руководство предприняло попытку договориться с Алвесом, однако тот ответил отказом. "В связи с этим, мы приняли решение, что Алвес больше не будет выступать за нас", - заключил он.





По данным, клуб должен выплатить Алвесу два миллиона долларов. Футболист выступает за клуб с 2019 года.









Алвес - самый титулованный футболист мира. На его счету 46 титулов. Наиболее успешным этапом карьеры бразильца стали его выступления за каталонскую "Барселону". В составе "сине-гранатовых" он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны, по три раза - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и трижды одерживал победу на Клубном чемпионате мира.





Последним европейским клубом Алвеса до возвращения на родину стал "Пари Сен-Жермен". В составе парижан он в общей сложности завоевал шесть титулов, пишет Лента.ру.



