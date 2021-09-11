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Тимановская опровергла, что подавала документы на польское гражданство

Кристина Тимановская опровергла, что подавала документы на получение гражданства Польши. "У меня с собой кроме паспорта ничего нет! — пишет она в Instagram. — А для подачи документов, нужно собрать очень много бумаг. Все эти документы у меня находятся в Беларуси".

Тимановская опровергла, что подавала документы на польское гражданство
Белорусская бегунья претендует на спортивное гражданство Польши. Но паспорт менять не собирается. Тимановская пишет далее, передает Еврорадио, что произошла "неправильная интерпретация перевода интервью", в котором речь шла именно о спортивном гражданстве. Спортсменка не намерена "отказываться от белорусского гражданства", поскольку считает себя "настоящей патриоткой страны".

11 сентября в интернете появились выдержки из её интервью немецким журналистам, у которых и присутствовала информация о подаче документов на получение польского гражданства.

Кристина Тимановская — белорусская лёгкоатлетка, которая приобрела мировую известность в августе 2021 года. За эмоциональный комментарий действий белорусских спортивных функционеров на Олимпиаде в Токио её пытались выслать из Японии на родину. Тогда Тимановская обратилась за помощью к полиции и в Международный олимпийский комитет, разразился скандал. Она сейчас живёт в Польше.
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