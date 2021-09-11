Белорусская бегунья претендует на спортивное гражданство Польши. Но паспорт менять не собирается. Тимановская пишет далее, передает Еврорадио, что произошла "неправильная интерпретация перевода интервью", в котором речь шла именно о спортивном гражданстве. Спортсменка не намерена "отказываться от белорусского гражданства", поскольку считает себя "настоящей патриоткой страны".





11 сентября в интернете появились выдержки из её интервью немецким журналистам, у которых и присутствовала информация о подаче документов на получение польского гражданства.





Кристина Тимановская — белорусская лёгкоатлетка, которая приобрела мировую известность в августе 2021 года. За эмоциональный комментарий действий белорусских спортивных функционеров на Олимпиаде в Токио её пытались выслать из Японии на родину. Тогда Тимановская обратилась за помощью к полиции и в Международный олимпийский комитет, разразился скандал. Она сейчас живёт в Польше.