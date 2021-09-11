Фото: Reuters





Феминистические организации захотели испортить первый матч нападающего Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед» после его возвращения в клуб. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на Daily Mail.





По информации источника, женщины готовят акцию протеста против выступления футболиста в Англии. Они хотят привлечь внимание к делу модели Кэтрин Майорги, которая утверждает, что была изнасилована Роналду в 2009 году.





О возвращении Роналду в «Юнайтед» стало известно 27 августа. Главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер заявил, что нападающий готов выйти на поле уже в Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасл Юнайтед» 11 сентября.





Впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду все отрицал. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста.