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Министр спорта "наехал" на Викторию Азаренко из-за отказа выступать на Олимпиаде

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в интервью sb.by критически высказался о Виктории Азаренко из-за её отказа выступать на Олимпиаде в Токио. Он говорит о "поступке" теннисистки, которая "неожиданно отказалась от участия". "Чем руководствовалась Азаренко? Неприятно, — отмечает министр. — Как не побороться за честь страны? Не помочь, когда в тебе нуждаются?".

Виктория Азаренко / Reuters

Ковальчук считает, пишет Еврорадио, что Виктория Азаренко могла бы попытаться стать двукратной олимпийской чемпионкой. По его словам "в паре с Соболенко" у нее был "великолепный" шанс.

"Такое поведение не красит Азаренко ни как спортсмена, ни как человека, ни тем более как гражданина своей страны", — заявил министр спорта. Он признался, что ему не нравится ситуация, сложившаяся в белорусском теннисе.

"Жажда или даже жадность к деньгам породили потребительское отношение к государству, которое вкладывало и вкладывало в становление спортсменов большие деньги, — продолжает Сергей Ковальчук. — А жизнь и карьеру при этом многие наши теннисисты, к сожалению, пересчитывают исключительно на доллары".

Как известно, Олимпиада в Токио стала для белорусской сборной провальной и скандальной. После неё в отставку с поста главы Белорусской теннисной федерации ушел Сергей Тетерин, друг Александра Лукашенко.

Министр спорта Сергей Ковальчук / БЕЛТА
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