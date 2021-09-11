Виктория Азаренко / Reuters





Ковальчук считает, пишет Еврорадио, что Виктория Азаренко могла бы попытаться стать двукратной олимпийской чемпионкой. По его словам "в паре с Соболенко" у нее был "великолепный" шанс.





"Такое поведение не красит Азаренко ни как спортсмена, ни как человека, ни тем более как гражданина своей страны", — заявил министр спорта. Он признался, что ему не нравится ситуация, сложившаяся в белорусском теннисе.





"Жажда или даже жадность к деньгам породили потребительское отношение к государству, которое вкладывало и вкладывало в становление спортсменов большие деньги, — продолжает Сергей Ковальчук. — А жизнь и карьеру при этом многие наши теннисисты, к сожалению, пересчитывают исключительно на доллары".





Как известно, Олимпиада в Токио стала для белорусской сборной провальной и скандальной. После неё в отставку с поста главы Белорусской теннисной федерации ушел Сергей Тетерин, друг Александра Лукашенко.





Министр спорта Сергей Ковальчук / БЕЛТА