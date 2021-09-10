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В Гомеле против волейболистов‑любителей возбудили уголовное дело, за сорванный флаг

Сотрудники Центрального РОВД Гомеля задержали троих волейболистов-любителей (34-летнего мужчину, 24-летнюю девушку и 26-летнего парня) из Минска за государственный флаг, сорванный с административного здания — против них возбудили уголовное дело о надругательстве над государственными символами (статья 370 УК), сообщает МВД.



Как сообщает милиция, двое задержанных работают менеджерами в фирмах, а еще один — рабочим у индивидуального предпринимателя. По версии ведомства, пишет Медиазона, ночью 29 августа они сорвали госфлаг с административного здания в Гомеле, куда приехали участвовать в любительских соревнованиях по пляжному волейболу.


Видео: УВД Гомельского облисполкома

«После участия в состязаниях компания из семи жителей столицы решила отметить удачное завершение спортивного дня в одном из ночных заведений областного центра. Уже поздней ночью изрядно выпившие минчане двигались к месту ночлега по улице Советской в Гомеле. Разгоряченные алкоголем, два парня и девушка не смогли мимо висевшего на флагштоке здания государственного флага — пляжные волейболисты цинично сорвали его и пошли домой», — рассказал представитель МВД в видео ведомства.
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