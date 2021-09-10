







Как сообщает милиция, двое задержанных работают менеджерами в фирмах, а еще один — рабочим у индивидуального предпринимателя. По версии ведомства, пишет Медиазона, ночью 29 августа они сорвали госфлаг с административного здания в Гомеле, куда приехали участвовать в любительских соревнованиях по пляжному волейболу.









Видео: УВД Гомельского облисполкома





«После участия в состязаниях компания из семи жителей столицы решила отметить удачное завершение спортивного дня в одном из ночных заведений областного центра. Уже поздней ночью изрядно выпившие минчане двигались к месту ночлега по улице Советской в Гомеле. Разгоряченные алкоголем, два парня и девушка не смогли мимо висевшего на флагштоке здания государственного флага — пляжные волейболисты цинично сорвали его и пошли домой», — рассказал представитель МВД в видео ведомства.