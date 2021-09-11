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На 28 году жизни: скончался экс-защитник Металлиста Денис Барвинко

По информации СМИ, футболист последние несколько дней провел в коме из-за резкого подъема уровня сахара в крови.

Фото: Факты | Денис Барвинко

Бывший защитник Металлиста и молодежной сборной Украины Денис Барвинко умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Football.ua.

Денис Барвинко воспитывался в запорожском Металлурге. Он умер сегодня, 10 сентября, однако информации о причинах смерти на данный момент нет.

По информации издания Sportnews, последние несколько дней Барвинко провел в коме. Он попал в больницу из-за резкого увеличения уровня сахара в крови.

Футболист выступил в 7 матчах харьковского Металлиста, когда его главным тренером был Мирон Маркевич. В них он отдал одну результативную передачу в рамках украинской премьер-лиги.

Из-за частых травм футболист достаточно рано завершил карьеру профессионального игрока, но футбол до конца не бросил. Последнее время он возглавлял Энергию Приднепровска из чемпионата Днепропетровской области.

Напомним, 6 сентября стало известно о смерти французского футболиста Жан-Пьер Адамса, который 39 лет находился в коме.
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