Фото: Факты | Денис Барвинко





Бывший защитник Металлиста и молодежной сборной Украины Денис Барвинко умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Football.ua.





Денис Барвинко воспитывался в запорожском Металлурге. Он умер сегодня, 10 сентября, однако информации о причинах смерти на данный момент нет.





По информации издания Sportnews, последние несколько дней Барвинко провел в коме. Он попал в больницу из-за резкого увеличения уровня сахара в крови.





Футболист выступил в 7 матчах харьковского Металлиста, когда его главным тренером был Мирон Маркевич. В них он отдал одну результативную передачу в рамках украинской премьер-лиги.





Из-за частых травм футболист достаточно рано завершил карьеру профессионального игрока, но футбол до конца не бросил. Последнее время он возглавлял Энергию Приднепровска из чемпионата Днепропетровской области.





Напомним, 6 сентября стало известно о смерти французского футболиста Жан-Пьер Адамса, который 39 лет находился в коме.







