



© Photo : Министерство спорта и туризма РБ









Сборная Беларуси на летних Олимпийских играх в Токио должна была выиграть как минимум в два раза больше медалей, заявил министр спорта республики Сергей Ковальчук, пишет Sputnik.





На Играх-2020 в Токио белорусские атлеты выиграли семь наград (1 золото, 3 серебра и 3 бронзы). В медальном зачете Беларусь заняла 45 место. Это худший результат белорусской команды за всю историю выступления на Олимпийских играх.





"Потенциал сборной в Токио был гораздо выше результата, которого удалось достичь", - приводит слова Ковальчук sb.by.





Министр не стал делать никаких прогнозов на Игры-2024, которые пройдут в Париже.





"Потому что от Токио-2020 мы ожидали другого результата и предпосылки к тому имелись. Медалей должно было быть в два раза больше. Минимум. При самых скромных подсчетах", - сказал Ковальчук.





Он подчеркнул, что за три года "приложим все силы, чтобы сделать правильную и эффективную работу над ошибками". По словам Ковальчука, в каждом виде спорта необходимо провести "полную инвентаризацию".





"Для меня Олимпиада в Токио была дебютной. Но за одного битого двух небитых дают. Сегодня, когда на прием придет тренер, у меня к нему будет очень много вопросов. И представленную модель подготовки я изучу досконально, под двумя лупами, вникая во все детали. Каждый будет думать об интересах страны, а не о своих карманах", - сказал Ковальчук.







