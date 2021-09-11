55-летний Олег Дулуб возглавил украинский "Львов". Для белорусского специалиста это шестнадцатая команда в тренерской карьере. Из них — третья в Украине. До этого она работал в "Карпатах" и "Черноморце".

А дело было так: летом 2018-го руководством и инвесторами клубов "Верес" и "Львов" принято решение, что место "Вереса" в премьер-лиге займет "Львов". "Верес", испытывавший финансовые проблемы, продолжит свои выступления в Д3 — вместо "Львова". Как так вышло? Соучредитель "Вереса" Богдан Копытко — бизнесмен. Всего за один год ему удалось перевезти клуб в Винники и стать его президентом. За этот период он нашел клуб с академией и базой в родном городе — Львове. И решился провернуть сомнительную, но законную схему. Юридические лица клубов обменялись названиями. "Верес" стал "Львовом". "Львов" — "Вересом". Рокировка прошла без стресса. Никто из украинских клубов не стал оспаривать ее в арбитражном суде в Лозанне. Сама же федерация футбола Украины обратилась в УЕФА, чтобы проконсультироваться в вопросе соблюдения спортивного принципа. Там нарушения тоже не нашли.





Первый сезон в элите "Львов" планировал играть бразильцами (их в заявке на сезон было 18) под руководством бразильского тренера. Однако спустя месяц после назначения Жилмара на пост главкома, выяснилось, что у специалиста нет лицензии на работу в Украине. Ему на смену пришел местный Юрий Бакалов, приведший команду к пятому итоговому месту в чемпионате. В следующих двух сезонах результаты команды были хуже — девятое и восьмое места.





В нынешнем сезоне "Львов" провел шесть матчей, набрал два балла и занимает предпоследнее, пятнадцатое, место. Олег Дулуб призван вытянуть команду из ямы. Белорус заключил трудовое соглашение по схеме "1+1".





Под руководством нового тренера "Львов" уже успел одержать первую победу. Правда, случилась она в товарищеском матче. Подопечные Олега Анатольевича со счетом 3:0 обыграли "Карпаты", выступающие нынче в Д3. Состав "Львова" выглядел следующим образом: первый тайм: Костик, Бусько, Романчук, Брикнер, Крушинский, Якимец, Фране, Довгий, Политыло, Альваро, Ныч. Второй тайм: Ильющенков, Грисьо, Романчук, Брикнер, Крушинский (Ременяк, 72), Якимец (Зозуля, 61), Довгий, Фране (Хамелюк, 79), Альваро (Семенив, 61), Эрнест.





Свой дебютный официальный поединок Дулуб проведет в понедельник, 13 сентября. В этот день его команда в гостях сразится с ровенским "Вересом".





Главный вопрос, долго ли продлится роман Дулуба и "Львова". Последние пять лет коуч ни в одном клубе дольше девяти месяцев не задерживался: 249 дней — "Карпаты" (23 матча, +7=7−9), 111 — "Черноморец" (13, +3=7−3), 150 — БАТЭ (16, +11=2−3), 53 — сборная Беларуси U-19 (2, +2=0−0), 138 — "Атырау" (17, +4=5−8), 152 — "Крумкачы" (11, +6=3−2). Наблюдаем.



















