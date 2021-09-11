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Кристина Дмитрук вышла в финал юниорского US Open

Кристина Дмитрук (6-й номер посева, 1018-й номер рейтинга WTA) вышла в финал юниорского "US Open".



Белорусская спортсменка в полуфинальном поединке разгромила швейцарку Себастианну Шилипоти (726 WTA) — 6:1, 6:2, сообщает Прессбол.

В финальной баталии Дмитрук, которой 25 сентября исполнится 18 лет, будет соперничать с американкой Робин Монтгомери (365 WTA). Встреча пройдет 11 сентября и стартует в 20.00 по белорусскому времени, пишет interfax.by.
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