Кристина Дмитрук вышла в финал юниорского US Open
Кристина Дмитрук (6-й номер посева, 1018-й номер рейтинга WTA) вышла в финал юниорского "US Open".
Белорусская спортсменка в полуфинальном поединке разгромила швейцарку Себастианну Шилипоти (726 WTA) — 6:1, 6:2, сообщает Прессбол.
В финальной баталии Дмитрук, которой 25 сентября исполнится 18 лет, будет соперничать с американкой Робин Монтгомери (365 WTA). Встреча пройдет 11 сентября и стартует в 20.00 по белорусскому времени, пишет interfax.by.
10:33 11/09/2021
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