В матче с Автомобилистом сразу три игрока минского "Динамо" получили травмы
Среди них Демков, Суворов и Альмквист.
Артем Демков. Фото: минское Динамо
Защитник минского Динамо Адам Альмквист, а также нападающие Артем Демков и Александр Суворов получили травмы в матче против Автомобилиста (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Об этом на пресс-конференции сообщил коуч минчан Крэйг Вудкрофт, пишет Спортарена.
«К сожалению Альмквист, Суворов и Демков получили травмы, и пока я не владею информацией касательного их точных диагнозов. Однако могу сказать, что Мальте Стремвалль появится в нашем составе в воскресном матче», — сказал Вудкрофт.
Источник: Влад Воронин
09:59 11/09/2021
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