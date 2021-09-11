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В матче с Автомобилистом сразу три игрока минского "Динамо" получили травмы

Среди них Демков, Суворов и Альмквист.

Артем Демков. Фото: минское Динамо

Защитник минского Динамо Адам Альмквист, а также нападающие Артем Демков и Александр Суворов получили травмы в матче против Автомобилиста (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 

Об этом на пресс-конференции сообщил коуч минчан Крэйг Вудкрофт, пишет Спортарена.

«К сожалению Альмквист, Суворов и Демков получили травмы, и пока я не владею информацией касательного их точных диагнозов. Однако могу сказать, что Мальте Стремвалль появится в нашем составе в воскресном матче», — сказал Вудкрофт.
Источник: Влад Воронин
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