Артем Демков. Фото: минское Динамо





Защитник минского Динамо Адам Альмквист, а также нападающие Артем Демков и Александр Суворов получили травмы в матче против Автомобилиста (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.





Об этом на пресс-конференции сообщил коуч минчан Крэйг Вудкрофт, пишет Спортарена.





«К сожалению Альмквист, Суворов и Демков получили травмы, и пока я не владею информацией касательного их точных диагнозов. Однако могу сказать, что Мальте Стремвалль появится в нашем составе в воскресном матче», — сказал Вудкрофт.