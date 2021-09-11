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Португальский нападающий Криштиану Роналду намерен выступать за английский "Манчестер Юнайтед" как минимум три года, пишет Sputnik. Об этом сообщается на сайте манкунианцев.





36-летний Роналду перешел в английский клуб из "Ювентуса" в конце августа, подписав контракт по схеме "2+1". По информации СМИ, "МЮ" заплатили за переход португальца 15 миллионов евро и еще дополнительно 8 миллионов в виде бонусов.





"Я здесь не в отпуске. Как я уже говорил, раньше я выигрывал важные трофеи, и я носил футболку этой команды раньше много лет назад, но я здесь, чтобы снова побеждать", - сказал Роналду, подчеркнув, что он готов к работе.





"Для меня, для болельщиков, для клуба это хороший шанс сделать шаг вперед. Думаю, в ближайшие три-четыре года у меня многое получится", - добавил футболист.





Роналду, кроме того, высказался о возможно попадании в стартовый состав на матч против "Ньюкасла" в рамках АПЛ. Напомним, игра состоится в субботу, 11 сентября.

"Я не жду того, что буду в стартовом составе на игру с "Ньюкаслом" и вообще выйду на поле", - сказал он.





Роналду пошутил, что собирается надавить на главного тренера Уле Гуннара Сульшера, чтоб тот выпустил его поле.





Португалец уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год и провел за команду 292 матча, забив 118 голов, стал победителем Лиги чемпионов и трехкратным чемпионом Англии.











