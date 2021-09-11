"Беларусь 1": государство окажет поддержку и помощь Дмитрию Баскову в опротестовании решения о дисквалификации
Государство окажет помощь и поддержку Дмитрию Баскову в опротестовании решения о пятилетней дисквалификации в международных организациях.
Уже сейчас идет работа по подготовке исков, сообщает "Беларусь 1".
Дмитрий Басков был дисквалифицирован ИИХФ от любой международной и национальной хоккейной деятельности. 10 сентября функционер подал в отставку с поста председателя ФХБ, пишет Прессбол.
09:03 11/09/2021
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