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"Беларусь 1": государство окажет поддержку и помощь Дмитрию Баскову в опротестовании решения о дисквалификации

Государство окажет помощь и поддержку Дмитрию Баскову в опротестовании решения о пятилетней дисквалификации в международных организациях.



Уже сейчас идет работа по подготовке исков, сообщает "Беларусь 1".

Дмитрий Басков был дисквалифицирован ИИХФ от любой международной и национальной хоккейной деятельности. 10 сентября функционер подал в отставку с поста председателя ФХБ, пишет Прессбол.
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