Джокович: отнесусь к финалу US Open с Медведевым как к последнему матчу в карьере
Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что отнесется к финальному матчу US Open как к последней игре в своей карьере. Он не уточнил, намерен ли он завершать карьеру. В финале 34-летний спортсмен встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
«Остался только один матч... Ва-банк. Давайте сделаем это. Я собираюсь вложить в это свое сердце, душу, тело и голову. Я собираюсь отнестись к следующему матчу, как к последнему в моей карьере»,— сказал Новак Джокович журналистам (цитата по AP), пишет kommersant.ru.
Новак Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема 2021 года. В финале Australian Open он обыграл Даниила Медведева. Если сербский спортсмен выиграет US Open, то станет третьим в истории обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде.
Новак Джокович и Даниил Медведев — первая и вторая ракетки мира.
08:47 11/09/2021
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