«Остался только один матч... Ва-банк. Давайте сделаем это. Я собираюсь вложить в это свое сердце, душу, тело и голову. Я собираюсь отнестись к следующему матчу, как к последнему в моей карьере»,— сказал Новак Джокович журналистам (цитата по AP), пишет kommersant.ru.





Новак Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема 2021 года. В финале Australian Open он обыграл Даниила Медведева. Если сербский спортсмен выиграет US Open, то станет третьим в истории обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде.





Новак Джокович и Даниил Медведев — первая и вторая ракетки мира.