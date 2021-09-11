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Александр Глеб о сборной Беларуси: в этом цикле и так бы ничего не светило, даже если бы всех стариков собрали

Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб высказался о последних результатах команды.


Что думаете о последних выступлениях сборной Беларуси?

Нормально, мне понравилось. Молодые ребята из белорусского чемпионата. В техническом плане они, конечно, уступали. Но по самоотдаче — никому! Глаза горели, друг за друга бились. Так вырабатывается командный дух. Для них это начало. В этом цикле и так бы ничего не светило, даже если бы всех стариков собрали. А так — получить опыт, почувствовать. В следующем цикле посмотрим, если нормальная жеребьевка будет.

Что для вас нормальная жеребьевка?

Это сборная России или Молдавии (смеется). Это шутка, если что. Нужна просто команда попроще, чем Бельгия.

Может кто-то из чемпионата Беларуси в ближайшее время попасть в Европу?

Ребят, ну пусть они работают. Это же не все сразу. Главное — верить в себя и идти к своей цели. Тут все зависит от человека, — слова Глеба передает "СЭ", пишет Прессбол.
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