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Стало известно, из-за чего сорвался трансфер Роналду в "Манчестер Сити"

Журналист BBC Гийом Балаге у себя в Twitter рассказал детали сорвавшегося трансфера Криштиану Роналду в "Манчестер Сити".



По данным Балаге, агент португальца Жорже Мендеш и сам футболист предпочитали переход в "Сити" другим вариантам.

"Туринский "Ювентус" был готов отпустить Роналду в "Сити", так как уже два сезона искал покупателя на форварда, хоть представители клуба и отрицали это в прессе. Этот вопрос уже долгое время обсуждался спортивными директорами европейских клубов.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола был уверен, пишет ru.oxu.az, что Роналду забьет более 40 голов за сезон в его команде, учитывая атакующий потенциал "Сити".

Однако ради перехода Роналду "Сити" нужно было продать кого-то из атакующих футболистов. "Барселона" пыталась договориться с английской командой о трансфере Рахима Стерлинга, Габриэла Жезуса или Бернарду Силвы, но переговоры быстро прекратились.

Мендеш и Роналду хотели перейти в "Манчестер Сити", но начали работать над запасным планом, так как "горожанам" не удавалось никого продать. "Юнайтед" не думал о возможном подписании Криштиану, но, узнав, что он доступен, решили, что португалец должен вернуться в клуб.

"МЮ" предложил Роналду более высокую зарплату, чем "Ман Сити", и согласился заплатить € 15+8 млн, которые просил "Ювентус".

Криштиану не был уверен, что возвращение на "Олд Траффорд" - хороший вариант, но согласился, так как очень хотел уйти из "Юве". Когда стало ясно, что "Сити" не успевает никого продать, Мендеш сообщил руководству "горожан", что форвард примет предложение "Юнайтед", - сообщил журналист на своей странице в Twitter.
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