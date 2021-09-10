"Я знаю, что однажды это произойдет. Я буду продолжать работать и бороться. Меня не волнует, кто играет лучше, чем я. У меня получается лучше, чем в прошлом году.





Спасибо, "US Open", за две невероятные недели!" — написала Соболенко в инстаграме, пишет "Прессбол".



























