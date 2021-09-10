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Дмитрий Басков: есть такое выражение "Плетью обуха не перешибешь". Наверное, только время все докажет

Дмитрий Басков объяснил, почему решил покинуть пост председателя ФХБ.



Вы сегодня приняли решение уйти с поста председателя федерации хоккея Беларуси. Что подвигло вас на такое решение, учитывая, что все выдвинутые в отношении вас обвинения не доказаны?

Знаете, доказаны — не доказаны, есть такое выражение "Плетью обуха не перешибешь". Наверное, только время все докажет и расставит все по своим местам. В своем решении я руководствовался одним: белорусский хоккей не должен пострадать. Я сам был хоккеистом, сам прошел через все это, поэтому, когда я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, клубным командам и детско-юношеским школам выступать на международной арене, я просто не могу себе этого позволить. Я знаю какой это большой труд, я много раз видел эти пот, кровь и слезы мальчишек, которые ставят перед собой цели. У каждого из них есть мечта, и я не имею права забрать у них эту мечту.

На мне свет клином не сошелся. Я всю свою жизнь искренне любил хоккей и буду продолжать его любить. Ни у кого нет никакого права забрать у меня желание развивать мою любимый вид спорта, — цитирует Баскова пресс-служба ФХБ, пишет Прессбол. 
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